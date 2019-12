La Lazio lo segue, Tare ha attivato da tempo i suoi osservatori su Kumbulla e Amrabat del Verona. In particolare il difensore piace perché occupa un ruolo in cui la Lazio, nonostante l'acquisto di Vavro, non è del tutto coperta. Ma il ds albanese deve guardarsi da una folta concorrenza in patria e all'estero: su Kumbulla c'è forte l'interesse dell'Inter, che vorrebbe portarlo a Milano, come conferma lo stesso procuratore Gianni Vitali ai microfoni di FcInterNews.it: "L’Inter sta seguendo Kumbulla sin dall’inizio di stagione. Ognuno, come è giusto che sia, farà poi le sue valutazioni. È un giocatore seguito e richiesto da club italiani ed europei. Pronto per l'Inter? Sì, lo sarebbe: potrebbe giocare nella difesa nerazzurra".