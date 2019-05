Scatta il toto-successore di Allegri. L'allenatore bianconero lascia la Juventus, è tra i papabili sostituti c'è anche Simone Inzaghi, che ha appena vinto la Coppa Italia con la Lazio. Il mister biancoceleste piace molto a Paratici: secondo quanto riporta SkySport, fa parte di una lunga lista di possibili sostituti.

SUCCESSORE ALLEGRI - Inzaghi ha molti pro dalla sua: è italiano, è l'unico tecnico ad aver vinto in Italia quest'anno oltre all'oramai ex Allegri, è giovane e ambizioso. In lizza con lui Pochettino, Deschamps, ma anche Antonio Conte, che non ha ancora ufficializzato il suo arrivo all'Inter.