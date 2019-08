Tare sta monitorando con molta attenzione il mercato delle punte: un colpo di coda dell'ultimo momento è possibile. Anche perché Caicedo non vuole fare il vice-Immobile, come riporta il Messaggero sta continuando a tentennare. A questo punto la Lazio potrebbe cederlo o prendersi un rischio e acquistare lo stesso un'altra punta.



MERCATO LAZIO - Tare osserva con attenzione i movimenti delle altre: con la Spal i rapporti sono ottimi, Inzaghi vorrebbe Petagna per affiancare Ciro Immobile. In alternativa gli va benissimo anche Fernando Llorente, profilo di lusso, che vogliono in tanti, Napoli e Inter compresi. Ma attenzione anche a Kalinic: da ieri è ufficialmente fuori rosa, conosce la Serie A, ha voglia di rivalsa, è un profilo molto interessante.