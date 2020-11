Si avvicina il rientro di Strakosha e Immobile? La Lazio ci spera. Inzaghi sogna di andare a Crotone con la squadra al completo. Quest'oggi i due calciatori, al momento ancora isolati, hanno effettuato i test molecolari. Come riporta Il Messaggero, in caso di negatività scatterà il via libera della Asl per effettuare la visita di idoneità in Paideia. Dopodiché Strakosha e Immobile potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Domani potrebbe essere il giorno del via libera, tamponi permettendo.