Aumenta l'impatto delle aziende di Lotito a bilancio Lazio. Come riporta calcioefinanza.it Lotito ha chiuso il bilancio della Lazio al 30 giugno 2018 con un utile di circa 37 milioni di euro. Con un "ma": il costo complessivo dei vari settori aziendali, dalla vigilanza alla mensa, passando per manutenzione ed investimenti pubblicitari di aziende che fanno capo a Lotito e lavorano per la Lazio (e dunque vengono pagate dalla società di calcio stessa) ammonterebbe a 7,4 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 6,7 miloni della stagione 2016/17.