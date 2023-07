: lo ha annunciato il club biancoceleste tramite un post sul proprio account Twitter. Lo scambio di documenti, via pec tra club e giocatore, c'era già stato nel corso delle scorse settimane, insieme alla firma sul rinnovo contrattuale. L'ex Barça, Chelsea e Roma resterà in biancoceleste per un altro anno, con un'opzione fino al 2025. Ingaggio a 2,2 milioni più bonus.