Lazio avanti sul Napoli: azzurri con il mal di trasferta, ma all’Olimpico c’è un dato che fa sperare Mazzarri

Manca dal 25 novembre, all’esordio di Mazzarri in panchina, la vittoria in trasferta del Napoli. Poi, tre partite fuori casa con altrettante sconfitte e uno zero alla casella dei gol segnati: un trend che spaventa del match sul campo della Lazio. Ecco che gli esperti vedono favorita a 2,25 la quinta vittoria consecutiva dei capitolini, mentre il successo ospite oscilla tra 3,30 e 3,35. L’ipotesi pareggio, che manca nello scontro diretto dal 2016, è in lavagna a 3,10.



PRECEDENTI - Nonostante lo scarso rendimento esterno, un dato fa sperare i partenopei: gli ultimi quattro incroci tra le squadre hanno sempre visto vincere l’undici in trasferta. Negli ultimi due incontri all’Olimpico contro i biancocelesti, quindi, il Napoli ha portato a casa i tre punti, in entrambi i casi con il punteggio di 2-1. Inoltre, gli azzurri hanno espugnato il campo della Lazio in otto degli ultimi dieci precedenti in Serie A. Per quanto riguarda le reti, equilibrio nelle quote tra Goal (1,83) e No Goal (1,87), mentre l’Under è in vantaggio a 1,60 contro l’1,20 dell’Over.



ASSENZE - Assenze pesanti per squalifica da entrambe le parti: Napoli senza Simeone e Kvaratskhelia, Lazio che farà a meno degli squalificati Immobile e Zaccagni. Mazzarri si affiderà a Giacomo Raspadori, che proprio all’Olimpico contro la Lazio segnò il primo gol in Serie A con la maglia del Sassuolo. La sua rete si gioca a 4, quota che sale a 4,50 per il neo acquisto Cyril Ngonge: anche l’ex Hellas Verona ha trovato la prima gioia in Serie A contro i biancocelesti lo scorso febbraio. Tra i padroni di casa, in pole a 3,50 Felipe Anderson e Valentin Castellanos, mentre vale 5 la firma di Luis Alberto, decisivo nel match d’andata.