L'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, è tornato sulla questione tamponi. Intervistato da Radio Incontro Olympia, ecco come si è espresso sugli attacchi mediatici ricevuti dal club capitolino negli ultimi giorni: "Come si fa a pensare che volutamente si manda in campo un giocatore positivo? Mi infetta tutta la squadra? Così la domenica dopo avrò 11 giocatori che non possono giocare? Il sospetto fa parte del pm, ma che un giornale di quel livello continui in prima pagina a martellare in quel modo ci fa riflettere. Noi pensiamo che ci sia un dolo. E la Lazio si muoverà per difendere i propri interessi. Non è la prima volta che la Gazzetta attacca Lotito. Lo ha fatto già mesi fa in modo costante e noi ci siamo mossi. Io sono un cultore del diritto di cronaca, ma quando si utilizza per insultare la gente gratuitamente lanciando sospetti senza specificare, ma mettendo punti interrogativi, chi scrive queste cose è deontologicamente in difetto".