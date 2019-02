Il centrocampista della Lazio Milan Badelj è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League con il Siviglia: "Siamo motivati e pronti ad affrontarli, abbiamo grandi stimoli. Coesistenza con Leiva? Non vedo problemi con Lucas, bisogna anche capire che il nostro modulo è fatto per giocare con un solo regista: sono scelte del mister, tocca a lui decidere con quale modulo e quali giocatori andare in campo. Cosa servirà domani? Approccio giusto e mentalità: ripeto, siamo motivatissimi e ci crediamo. Punti deboli del Siviglia? Ce ne sono, ma li tengo per noi, sappiamo che il Siviglia non sta vivendo un momento bellissimo ma è comunque una squadra di alto livello".