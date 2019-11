Per il presente, perché delle sue geometrie in campo, la Fiorentina ne ha assoluto bisogno. E soprattutto per il futuro, perché se Milan Badelj vuole convincere i viola ad esercitare il diritto di riscatto stabilito in estate con la Lazio serve davvero molto di più secondo il Corriere dello Sport.



Ha fatto di tutto pur di tornare a vestire la maglia della Fiorentina dopo la parentesi in biancoceleste ed ora, nella gara che lo vedrà come pilastro effettivo del centrocampo, senza i due compagni-goleador, Pulgar e Castrovilli, sa bene che gli errori non saranno commessi. Tocca a lui diventare il punto di riferimento per chi si muoverà al suo fianco, specie davvero se alla fine dovesse spuntarla Zurkowski, il giovane polacco con appena 10 minuti nelle gambe.



Ha stretto i denti anche in Nazionale, dove ha dovuto inghiottire la panchina contro la Slovacchia nella gara di qualificazione al prossimo Europeo, dovendosi accontentare dei 90 minuti in amichevole la Georgia ed ora non vuole più aspettare. Ha fame di riscatto, perché l'umiliazione dei cinque gol rifilati al Cagliari ha bisogno di spazzarla via sul campo pure lui, con la tenacia dimostrata soprattutto nei momenti più complicati. Badelj non vuole più aspettare. Per Firenze e un po' anche per se stesso.