Si raffredda la pista Holger Badstuber per la Lazio. Il difensore tedesco ha dichiarato alla Bild: "Voglio lasciare lo Stoccarda. E' stato giusto, anche a posteriori, scegliere questo club. Adesso, però, ho voglia di calcio internazionale ma non voglio l'Europa League: ho intenzione di andare in un club che gioca la Champions League".