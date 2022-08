Chiusa la questione portieri in casa Lazio si apre ora quella delle gerarchie. Chi sarà il titolare tra Provedel e Maximiano. Il Messaggero oggi fa il punto sulle valutazioni già in corso tra Sarri e lo Staff. Oggi l'ex Spezia e Empoli farà il suo primo allenamento con i compagni, mentre il portoghese e già da un mese in gruppo. Il nuovo arrivato però conosce già la Serie A ed è stato indicato proprio dal mister come obiettivo. "La titolarità andrà guadagnata col lavoro" aveva detto l'ex Granada nella conferenza di presentazione qualche giorno fa. Mai frase è stata più azzeccata.



Il lusitano sta apprendendo velocemente le indicazioni tattiche per la ripartenza dal basso. Ha mostrato buona tecnica in allenamento anche tra i pali, ma - si legge sempre sul quotidiano - su questo punto Nenci e Grigioni stanno ancora lavorando molto con il ragazzo. Anche Provedel ha una buona padronanza con i piedi. Nel 2020/21 era anche stato eletto dalla rivista “Forbes” come miglior portiere della Serie A. Ma per soffiare il posto al compagno non basterà. Dovrà lavorare molto questi giorni per affinare alla svelta l'intesa con il resto del reparto. Da questa sana rivalità, nei piani del tecnico e della società, dovrà uscire il meglio di entrambi, a cui comunque era stato messo in chiaro da subito che il posto fisso in campo non è garantito a nessuno.