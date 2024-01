Lazio, ballottaggio aperto: Sarri indeciso tra falso 9 e il rilancio di Immobile

Tommaso Fefè

Dubbi in attacco per Sarri in vista della Supercoppa italiana. L'allenatore della Lazio avrà l'allenamento di oggi e quello di domani per decidere chi schierare nel tridente. Immobile ha dato segnali importanti negli ultimi giorni, ha rassicurato il tecnico e spinge per esserci nella semifinale contro l'Inter venerdì sera alle 20. La tentazione di riprovare Felipe Anderson falso 9 però è forte per Sarri, considerando anche l'assenza di Castellanos (l'argentino è partito con la squadra, ma molto difficilmente riuscirà a scendere in campo).



L'unico sicuro del posto al momento sembra essere Zaccagni. Le altre opzioni prevedono il brasiliano a destra con il bomber numero 17 punta centrale o l'inserimento di Isaksen al 1' con Pipe in avanti e Immobile pronto a subentrare dalla panchina. Con soli 15 minuti giocati nel finale di gara contro il Lecce il capitano non garantisce ancora infatti il ritmo partita per tutti e 90 i minuti, anche se fisicamente è ormai ristabilito dopo l'infortunio muscolare accusato a Natale.