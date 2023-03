Prove tattiche a Formello per la Lazio. Sarri deve sciogliere alcuni dubbi per la trasferta di Monza. Uno è quello in mediana dove Cataldi si candida alla titolarità dopo la buona prestazione nel derby, ma c'è anche Vecino che scalpita. Era squalificato nella stracittadina, ma nell'ultimo mese è stato lui l'equilibratore del centrocampo biancoceleste.



L'altro ballottaggio è sulle fasce, in difesa. Con Marusic squalificato, Pellegrini e Lazzari si giocano una maglia. Hysaj infatti viaggia verso la conferma, nonostante una caviglia dolorante. Non ha saltato una seduta da quando è tornato dagli impegni con la sua Nazionale. Decisiva sarà comunque la rifinitura di domani.