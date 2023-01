La vittoria contro il Sassuolo ha fatto tornare il sereno in casa Lazio. Dopo le critiche degli ultimi dieci giorni per i risultati deludenti contro Lecce e Empoli, i biancocelesti si sono rilanciati nella corsa Champions e ora si trovano a -4 dal secondo posto. Rispetto a un anno fa i punti in classifica sono 6 in più. Al netto dei blackout e dei cali mentali di cui tanto si è discusso in queste settimane, con quello di ieri i clean sheet in Serie A salgono a quota 10: uno in più di tutti quelli realizzati nel campionato scorso. La fase difensiva si conferma infatti il punto di forza di questa stagione: con solo 15 gol subiti in 18 partite quella biancoceleste è la terza miglior difesa dopo Juve (12) e Napoli (14).