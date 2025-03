Getty Images

Alla vigilia di, l'allenatore biancoceleste Marcoha parlato in conferenza stampa a Formello. Il tecnico ha presentato così il match di ritorno degli ottagi di, dove la sua squadra parte con il vantaggio del risultato positivo di 2-1 maturato all'andata in Repubblica Ceca."Non dobbiamo farci condizionare dall'andata. Bisogna giocare sempre per vincere. Abbiamo due risultati su tre ma non possiamo assolutamente focalizzarci su questo. Dobbiamo pensare a fare la partita. Faro scelte di formazione in base a chi sta meglio. Ruoterò tutti e sarà fondamentale sia chi parte sia chi andrà dentro. Ma non farò nessun calcolo. Loro sono una squadra con tanta corsa. Sarà fondamentale la gestione delle seconde palle. Dobbiamo tenerli lontani, cercare subito il gol e fare la partita".

"Taty è della partita. Ieri si è allenato e sta bene. Devo fare delle valutazioni insieme al ragazzo ma ci sarà. Con Nuno Tavares e con lo staff medico valuteremo anche le sue condizioni. Dele-Bashiru ha ancora un po' di fastidio e io voglio che i giocatori vadano in campo sereni. Farò una chiacchierata anche con lui e vedremo. Il poritere per me non è sganciato dalla squadra valuterò anche lì in base alle situazioni. Sia con Mandas, sia con Provedel siamo al sicuro. Noslin e Tchaouna hanno la piena fiducia mia e della squadra. Hanno caratteristiche diverse e a volte deve essere più la squadra brava a creare per loro le migliori situazioni. Il loro è solo un fatto di fiducia. Chiaro che per un attaccante il gol è importante, ma ho piena fiducia in loro".

"I tifosi sono importantissimi per noi. Lo sono dentro e fuori lo stadio. Per noi sono un fattore fondamentale. Io sono talmente concentrato sulla squadra che non bado al resto. Non posso determinarlo e non ci perdo tempo né energia. La squadra posos determinarla e la mia attenzione è lì. Ogni avversario è complicato, ma la prestazione non deve mai mancare e da lì la squadra trova certezze e risultato"."La stanchezza non è una cosa che noi dobbiamo subire dal punto di vista mentale. Io voglio giocare sempre. Ci sono delle situazioni che ti possono condizionare, ma la squadra sta bene e per me anche contro l'Udinese abbiamo fatto un'ottima partita. I risultati dversi tra casa e trasferta frutto del caso. Io ho visto sempre grandi partite e in alcune abbiamo raccolto poco. Ma è solo la prestazione a darmi garanzie per i risultati e sono fiducioso".

"Per noi è la coralità che conta. Abbiamo tanti giocatori diversi che hanno fatto gol. Chiaro che Taty per noi sia importantissimo, si muove tantissimo e crea gioco, ma noi non abbiamo un punta di riferimento statica. Alcuni giocatori vanno serviti in maniera diversa. L'infortunio di Taty ci ha penalizzato, ma ho grandi fiducia nella squadra che crea tanto".