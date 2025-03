Lazio, Baroni amaro: "Troppo Bologna per noi. Castellanos fuori? Preferisco perdere una partita, che un giocatore"

Getty Images

Laè uscita sconfitta dalla sfida con ile ha incassato una pesante manita da parte dei rossoblù. Al termine della partita, poi, l'allenatore biancoceleste Marcoha analizzato il match a DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni:- "Credo che nel primo tempo siamo stati in partita, nella ripresa avevano molta più energia di noi, correvano il doppio.. Siamo arrivati alla fine di un ciclo di gare contro la squadra forse più forte e abbiamo pagato questo a caro prezzo".

- ". Abbiamo fatto tante partite, tanti viaggi ma non deve essere un alibi. Conosco i miei giocatori, oggi c'è stato troppo Bologna.. In alcuni episodi non siamo stati particolarmente fortunati, con il palo di Zaccagni. Sono partite così, il crollo lo giustifichi con un avversario del genere".- ". Siamo arrivati a questa gara con diversi problemi, alcuni giocatori a rischio infortunio: ho portatoin panchina ma non potevo schierarlo. Preferisco perdere una partita, che un giocatore. Abbiamo avuto poche energie".

- "Non sono preoccupato per questo risultato, la sosta arriva nel momento migliore. Lavoreremo un pochettino in gruppo sul campo".- ". Ci hanno sostenuto, sanno che ci aspettano diverse finali. Ora stacchiamo e poi riprendiamo una partita alla volta".