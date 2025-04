Lazio, Baroni: "C'era velocità negli scambi dovuta anche al sintetico, la qualificazione è aperta"

Getty Images

, tecnico della Lazio, ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta subita per 2-0 in Norvegia per mano del Bodo/Glimt: "C'era velocità negli scambi dovuto anche al sintetico. Io credo che nel ritorno sarà un'altra gara e la qualificazione è aperta".COS'E' MANCATO OGGI? - "Loro sono una squadra fresca, brillante. All'Olimpico, al ritorno, alcuni valori di riequilibreranno e crediamo di poter inseguire la qualificazione"."Dovremo essere più alti sugli uomini di riferimento. Metteremo in campo una pressione più sull'uomo".

COME REAGIRE? - "Ora dobbiamo ritrovare energie, prepareremo bene questa gara. Ci saremo con tutta la nostra forza""I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli: siamo arrivati tutti insieme, abbiamo un derby fondamentale e poi la gara di ritorno. Li affronteremo al meglio"