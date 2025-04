Getty Images

Lazio, Baroni chiede l'apporto di tutti per l'obiettivo Champions

9 minuti fa



Marco Baroni ha bisogno di tutta la sua rosa il questo rush finale per la Champions. In questi giorni a Formello l'allenatore della Lazio ha battuto spesso il tasto sull'importanza dell'apporto che deve arrivare da tutti e non solo da chi parte titolare e va in campo. Dalla panchina il tecnico biancoceleste ha già pescato quest'anno 10 gol e 20 assist - scrive oggi il Messaggero - ma per centrare il quarto posto servirà ancora di più, in particolare dal centrocampo.



Dei tre reparti infatti è proprio quello mediano il meno prolifico di questa stagione della Lazio. Solo Dele-Bashiru tra i centrocampisti è arrivato a quota 3 gol quest'anno. Guendouzi e Vecino sono fermi a 1, mentre Rovella non ha ancora trovato il suo primo gol in biancoceleste. Troppo poco, nonstante il gran lavoro prodotto nel gioco impostato da Baroni. Già a partire da stasera contro il Parma i biancocelesti dovranno puntare a migliorare i propri numeri. All'andata proprio Rovella si è visto annullare quella che sarebbe stata la sua prima marcatura da quando è a Roma. Proverà a rifarsi oggi dove conterà solo conquistare i tre punti per tenere il passo della corsa al quarto posto.