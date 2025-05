Lazio, Baroni: "Ci siamo meritati questo tipo di partite. La Champions traguardo importantissimo"

Getty Images

A pochi minuti dallo scontro diretto per la Champions League all'Olimpico tra Lazio e Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn Marco Baroni. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste.

DELE-BASHIRU - "Ormai sono settimane che sta bene e si allena, sta bene l’ho visto sereno, una bella gamba. Fa parte del piano gara, credo che sfrutteremo la sua corsa e forza. Ci serve la sua fisicità, abbiamo optato per lui ma siamo consapevoli che abbiamo la possibilità di mettere giocatori offensivi e ben equilibrati".

CHAMPIONS - "E' un traguardo importantissimo. A me fanno piacere le parole dei ragazzi, ma il merito è loro. Ho trovato grandissima disponibilità, la squadra crede in quello che facciamo ed è tutto un acceleratore per trovare l'identità che abbiamo. Sono partite che la squadra si è meritata. Ho detto di giocarsela dando tutto quello che hanno, in queste gare conta questo".

JUVENTUS - "Qualcosa abbiamo preparato, ma la cosa importante è giocare con grande spessore e intensità mentale. La Juve ha una rosa pazzesca, sappiamo benissimo cosa faranno ma è importante anche cosa faremo noi