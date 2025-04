Lazio, Baroni: dalle voci di esonero alla conferma fino al 2027. Ecco come è andata

Getty Images

Sembra schiarirsi all'improvviso il futuro di Marco Baroni con la Lazio. Dopo le voci, mai confermate in realtà, di un suo possibile esonero e quelle, arrivate invece dalla dirigenza del club, di una panchina in bilico in estate, la notizia di oggi è che il tecnico biancoceleste sarebbe in realtà in procinto di firmare un prolungamento di contratto fino al 2027. L'ex Hellas Verona rimarrebbe quindi saldamente alla guida della squadra per portare a termine il progetto che la società ha in mente in un ciclo sportivo di circa 2-3 anni.



DALL'ENTUSIASMO AI DUBBI - Arrivato nello scetticismo generale, con un curriculum vitae fatto di lotte per la salvezza e campionati di Serie B e C, Baroni incassa in realtà da subito l'affetto della piazza per questa nuova sfida. Tra estate e autunno l'avvio della stagione della Lazio è più che positivo sia in campionato, sia in Europa League; al punto che, a inizio dicembre, la squadra è in testa al girone europeo e incalza persino la vetta della classifica della Serie A, dopo aver anche eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. Poi è arrivato l'inverno. Acciacchi e squalifiche riducono le forze a disposizione del mister. Il ko per 6-0 in casa contro l'Inter (peggior sconfitta interna della storia della Lazio da quando il campionato è a girone unico), il derby d'andata perso e un gioco di squadra che non incanta più come nel girone d'andata, fanno crescere il malcontento e le prime critiche verso Baroni.

COSA NON CONVINCE - I dubbi della piazza riguardano la reale capacità del tecnico di gestire le pressioni e le difficoltà di trovarsi per la prima volta in carriera a lottare a livelli medio-alti. La società - e questo è il nodo su cui nelle ultime settimane sono nati i maggiori equivoci - dal canto suo da un certo punto della stagione in poi non è stata più pienamente soddisfatta della gestione della rosa del tecnico. I nuovi acquisti di gennaio sono stati impiegati col contagocce (Provstgaard non ha nemmeno ancora esordito). E i risultati e le prestazioni in netto calo (una sola vittoria in casa nelle ultime otto partite di campionato), hanno indotto dei dubbi anche in Lotito e Fabiani.