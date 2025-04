Lazio, Baroni: "Dovremo sentire la passione dei tifosi. La squadra è cresciuta. Belahyane giocherà"

Getty Images

Uncon vista sull'Europa. Domani lanella stracittadina proverà a pareggiare il conto degli scontri diretti con la(che aveva vinto l'andata 2-0) e ad allungare sui cugini in classifica nella corsa al 4° posto. Al contempo però i biancocelesti proveranno anche a rialzarsi dopo il tonfo a Bodo e a ritrovare entusiasmo ed energie per la gara di ritorno contro i norvegesi. L'allenatorein conferenza stampa ha presentato così la partita in conferenza stampa a Formello:"Non credo che storicamoente ci sia un altro derby così ravvicinato a una partita di coppa. Ma non fa niente. Si potrebbe giocare anche dopo un'altra partita perché è talmente straordinaria da fare storia a sé. Ci sarà tutta l'energia possibile e immaginale grazie ai nostri tifosi. La gara d'andata come tante altre ci hanno insegnato qualcosa. Sappiamo di dover fare una partita di vigore e di voglia. Dovremo sentire che ci sono i tifosi che vanno al lavoro, i bambinii che vanno a scuola ognungo con la propria fede calcistica da difendere. Dovremo sentire la passione e i sacrifici che le persone fanno per supportarci. Questo deve fare la squadra".

"Chiaro che giovedì alcune condizioni erano sfavorevoli. In questo senso la gara di ritorno sarà totalmente differente e per questo siamo convinti di avere tutte le chance di passare comunque il turno. La squadra però è consapevole della gara che ci aspetta domani. Oggi ci alleniamo e poi restiamo qui, per prepararci al meglio. Non pensiamo alle gare precedenti. La Roma è prima nelle ultime 15 partite, quindi è indiscutibile che in questo momento siano i più bravi, ma di certo non mancherà la determinazione per batterli domani".

"Belahyane st crescendo. è stato preso perché conoscevamo le sue qualità. Sarà della partita. Dia e Taty avevano trovato la capacità di integrarsi alla perfezione. Taty è stato al lungo fuori, ma deve stare sereno e non pensare ai 90 minuti. Deve sparare tutto quello che ha, partendo dalla semplicità. Per noi è un giocatore indispensabile, che ci darà una mano importante. La squadra ha trovato il suo equilibrio con il centrocampo a 2. Abbiamo avuto fuori per tanto tempo Dele e Vecino. Il vertice alto poi può essere più o meno offensivo, ma l'atteggiamento non deve mai cambiare. Domani proveremo ad arginare Dobvyk ma con tutta la squadra e non con un singolo. La squadra deve impegnarsi collettivamente in entrambe le fasi".

"Il risultato si fa tutti insieme. La squadra deve avere la sua identità e ritrovarsi nel gioco di insieme e nel sacrificio dall'inizio alla fine. Devo dire che ho sempre visto prestazioni centrate in questo senso, anche se a volte il risultato non è stato favorevole. Ai ragazzi ricordo sempre l'importanza della prestazione, perché solo quella ti porta ad avere risultati importanti. Considero la squadra cresciuta. Non siamo conservativi, questo è sicuro. Dobbiamo sempre dare tutto e in ogni partita non ci deve mai essere l'istinto di risparmiarsi. A volte ci sono gli avversari che riescono comunque a fare meglio di te, ma non bisogna mai perdere la consapevolezza della propria identità".

"Cerco sempre di tenere la squadra più alta per far spendere energie agli avversari in costruziuone, anche se a volte questo ti espone a dei rischi. La squadra però sà cosa fare in certe situazioni. A Bodo abbiamo visto degli avversari che hanno fatto una prestazione fisica pazzesca, ma io ho grande fiducia nella mia squadra. L'entusiasmo e la gioia non devono mai mancare e quando si perde bisogna sentire il dolore fisico. Ma il calcio ti dà subito un'altra grande occasione per rifarti e perciò domani non dovrà mancare entusiasmo e voglia. L'atteggiamento in campo quando giochi così tante partite su tre fronti come siamo stati noi fino a poche settimane fa dipende anche dalle energie. Alcuni giocatori stanno facendo un percorso di crescita anche in questo. Molti non erano abituati alle tre partite, alla gestione del fisico e delle energie. Se siamo arrivati fin qui è perché siamo migliorati in un percorso e la cosa più bella ora è giocarsi queste partite importanti fino alla fine".

"Sulla questione delle scommesse preferirei non pronunciarmi. Penso sia un qualcosa di assurdo. Io non ho mai contemplato certi attegggiamenti e nemmeno nei miei calciatori li ho riscontrati".