Lazio, Baroni fallisce l'obiettivo Europa: futuro in bilico per il tecnico. E intanto esplode la contestazione

AFP via Getty Images

ha fallito l’obiettivo.e dopo 8 stagioni di fila non giocherà le coppe europee il prossimo anno. Era il minimo indispensabile per i biancocelesti, che pagano un calo di rendimento drastico nella seconda metà della stagione, cui il tecnico non è riuscito a porre rimedio. Prima della sconfitta contro il Lecce, il ds Fabiani aveva parlato comunque di un’annata positiva, per la crescita generale mostrata dal gruppo: la Lazio ha fatto più punti dell’anno scorso, in effetti, ma la posizione finale è la stessa. Un settimo posto che a differenza di un anno fa la tiene fuori da tutto.

I fischi a fine partita, anche durante il giro di campo dei calciatori che chiedevano scusa per aver deluso il proprio pubblico, sono il preludio di un clima che si preannuncia incandescente per le prossime settimane.Più di qualcuno ironizza anche sui comunicati che la società ha emesso ultimamente. Nei prossimi giorni sembra quasi scontata l’esplosione di una nuova contestazione feroce, come quella vista a giugno di un anno fa.

“I fischi sono giusti – ha detto il capitano, Mattia Zaccagni – il nostro pubblico non meritava un finale così e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità”. Dello stesso avviso anche lo stesso Baroni, il cui“Del fallimento – ha dichiarato il tecnico - non devo parlare io. Sono dispiaciuto per i tifosi, per la squadra e per la società. Ho battuto il tasto più volte sull’importanza di questa partita, perchéChiaro che questa partita deve far riflettere tutti sul futuro. La squadra lo sa benissimo”. Poi Baroni ha aggiunto: “, come anche il mio staff. Alla fine abbiamo fatto gli stessi punti più o meno che ha sempre fatto la Lazio in media negli ultimi 10 anni. Se parliamo di fase difensiva, abbiamo subito 110 tiri in meno rispetto a un anno fa. Potrei portare anche altri numeri, ma non è questo il momento. Non sarebbe giusto perché oggi è il momento di assumersi le responsabilità per questo risultato finale. Con questa prestazione abbiamo buttato via il percorso fatto fino a ora. Faccio fatica a spostare i miei pensieri su altre cose”. Già nDa lì si capirà se il percorso del tecnico proseguirà sulla panchina biancoceleste o se sarà addio. Alla finestra, tra l’altro, c’è il Napoli, che pensa proprio a Baroni – in teoria legato ancora da un altro anno di contratto alla Lazio – per il dopo Conte.