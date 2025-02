Getty Images

Lazio, Baroni ha scelto: a Venezia chance per Mandas

19 minuti fa



Porte girevoli in casa Lazio. Baroni ha scelto di dare una possibilità a Mandas al posto di Provedel tra i pali nella prossima gara di campionato. Domani a Venezia alle 15:00 il portiere greco farà con tutta probabilità il suo esordio dal 1' minuto in campionato. La notizia si legge oggi sulla Cronaca di Roma di Repubblica, dove viene spiegato che per tutta la settimana il tecnico biancoceleste ha alternato i due estremi difensori nelle prove tattiche.



La decisione del cambio è dettata anche dalle riflessioni fatte post errore col Napoli da parte di Provedel, che quest'anno non sta attraversando a prescindere la sua miglior stagione. 34 i gol subiti tra campionato e la partita di Europa League giocata contro la Dinamo Kiev. Una delle poche, quest'ultima, nella quale il friulano è riuscito a tenere la porta inviolata. Sono stati 6 in totale i clean sheet per lui, ma è diffusa la convinzione nell'ambiente laziale che potevano essere qualcuno in più. Per Mandas invece sono state due le partite senza subire reti nelle 8 giocate solo nelle coppe (7 in Europa, 1 in Coppa Italia). A inzio stagione il ds Fabiani aveva detto che l'ex Ofi Creta, classe 2001, avrebbe rappresentato il futuro del club per la porta, mentre il presente rimaneva Provedel. In questa parte finale di stagione le gerarchie potrebbero cambiare definitivamente.