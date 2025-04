Lazio, Baroni ha trovato il nuovo assistman: ecco di chi si tratta

Getty Images

LucaNella prima parte di stagione su quella stessa corsia c'era Nuno Tavares a fare fuoco e fiamme contro qualunque avversario. Otto assist in altrettanti match per il portoghese lo hanno consacrato come giocatore chiave per i biancocelesti. Poi qualcosa si è rotto. E non sono solo i muscoli del calciatore ex Arsenal. Anche tatticamente nella Lazio qualcosa non ha più funzionato e né Nunoexpress (come lo hanno ribattezzato i tifosi), né altri hanno più brillato in quanto a giocate decisive; almeno fino alle ultime settimane.

Dopo una stagione tribolata, in cui per circa due mesi è persino finito fuori rosa, per motivi mai del tutto chiariti fino in fondo, Pellegrini si è preso la scena, sfruttando proprio lo spazio lasciato vuoto dall'ennesimo infortunio di Tavares., che anche una serata storta come quella di ieri all'Olimpico non ha fatto mancare il suo apporto. E non ha intenzione di farlo, fino all'ultimo "Ho sempre dato tutto - ha dichiarato il terzino sinistro - e a fine stagione vorrei che ognuno di noi, quando si sveglia la mattina, possa darsi una pacca sulla spalla e dire ‘non potevamo fare di più”