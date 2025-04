Lazio, Baroni: "Il derby si può giocare anche appena scesi dall'aereo. Zero alibi"

AFP via Getty Images

Tempo di derby per Lazio e Roma. A pochi minuti dalla delicata partita valida per la 32^ giornata di Serie A, ha parlato, ai microfoni di Dazn Marco Baroni. Il tecnico biancoceleste ha parlato subito di come affrontare una gara così sentita, a tre giorni dalla difficile trasferta di Bodo: "Dobbiamo dare tutto, tutti insieme. E la squadra o sa. Il derby di Roma si può giocare anche appena scesi dall'aereo. Zero alibi".

Baroni ha continuato, insistendo sull'importanza del derby: "Il derby bisogna principalmente viverlo. Dobbiamo giocarlo insieme ai tifosi: la bellezza è il sentimento che ci trasmettono. Dele-Bashiru? Ci dà profondità e muscoli. Può essere importante anche a gara in corso".