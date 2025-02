Lazio, Baroni: "Il fuorigioco di De Vrij sul gol di Arnautovic? Mi spiace non venga analizzato al VAR"

Getty Images

L’allenatore della Lazioha parlato a Mediaset, dopo la sfida contro l’Inter persa 2-0 e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.STATO D'ANIMO - "Siamo dispiaciuti, è passata l'Inter. All'interno della nostra prestazione è mancato il gol. Dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo, con maggiore convinzione negli ultimi metri"."Guardiamo sempre avanti, al lavoro e alla crescita dei ragazzi. Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo convinti di giocarcela fino in fondo. Dobbiamo farlo per noi e per i nostri tifosi. Non molliamo di un millimetro".

PELLEGRINI - "Perché in Coppa Italia poteva andare in campo, come è successo a Hysaj contro il Napoli. E' un nostro giocatore, all'inizio è stata fatta una scelta tecnica e oggi è andato in campo. Alleno tutti, chi è disponibile si allena forte e va in campo"."Castellanos è un giocatore forte, sappiamo quello che ci ha dato e che ci darà al rientro. Dobbiamo lavorare su chi c'è e dare fiducia ai giovani, che ora stanno sentendo un po' il peso avendo fatto un salto importante. Ho molta fiducia nei giovani e negli altri, tutti insieme dobbiamo dare una mano. Esco da questa partita rafforzato, ma anche tremendamente dispiaciuto perché ci tenevamo a passare il turno. Ripartiremo, come abbiamo sempre fatto".

In conferenza stampaIL FUORIGIOCO DI DE VRIJ SUL GOL DI ARNAUTOVIC - "Non lo commento, mi spiace che non venga analizzato dal VAR. Non voglio andare oltre perché non l'ho visto. Non perdo energie su ciò che non posso controllare. Noi andiamo avanti con il nostro stile e la nostra identità, non molliamo di un millimetro".ROMAGNOLI - "Aveva un problema muscolare, non ho voluto correre rischi. Mi ha detto come stava e non l'ho fatto rientrare. Siamo arrivati qui con delle rotazioni, dobbiamo per forza fare questo con la rosa che abbiamo".