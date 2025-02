AFP via Getty Images

Al termine della roboante vittoria ottenuta sul, l'allenatore dellaMarcoha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- "Ho sempre lavorato su tutti,. Il mio obiettivo è far crescere tutti, una forte identità e fare un calcio emozionale. Un calcio offensivo, un calcio che possa piacere ma principalmente un calcio efficace. Lavoriamo su questo, la squadra segue e lavora. Dobbiamo guardare a noi stessi".- ". Per me la squadra è stata brava lì principalmente, nel primo tempo forse abbiamo sbagliato troppo nella finalizzazione. Lavoriamo su questo e sono contento di questa partita, una partita dove abbiamo creato veramente tanto".

- "Era contento per l'assist, ma. E' un tuttocampista, è in crescita costante".Questo il passaggio del tecnico biancoceleste sull'infortunio diin conferenza stampa: "Dia ha avuto una distorsione alla caviglia, non è una cosa importantissima, ma lo abbiamo tolto per via precauzionale. La caviglia fortunatamente non si è gonfiata".