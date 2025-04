Lazio, Baroni: “La partita d’andata in Europa è troppo importante. Mandas o Provedel? Non ho ancora scelto...”

Getty Images

Alla vigilia diil tecnico biancocelesteha parlato in conferenza stampa nello stadio della città norvegese. Queste le sue parole di presentazione della partita:“In questo momento sono troppo concentrato sul presente per allargare i pensieri a tensioni e pressioni. Più si fanno cose importanti, più il livello si alza. Domani affrontiamo una squadra complicata che ha un gruppo importante, affiatato e che ha messo in grande difficoltà anche grandi squadre. Gioceremo in situazioni climatiche davvero particolari. Servirà una Lazio coesa e concentrata per affrontare le tante variabili che affronteremo in campo”.

“Noi non dobbiamo temere le partite importanti. Si lavora per queste partite e bisogna solo pensare a farsi trovare pronti, come a una festa, ma con la concentrazione che serve per raggiungere gli obiettivi importanti. Conta il collettivo, il nome Lazio, non i singoli”.“Il clima non è un alibi. Non ci sono solo quelle condizioni a mettere in difficoltà gli avversari, ma anche il loro collettivo. Servirà spessore mentale, attenzione, concentrazione. Mi aspetto questo dai miei uomini. Non possiamo sbagliare questo approccio per pensare al freddo e al vento. Men che meno al derby di domenica. Pensiamo una partita alla volta. Questa gara richiede il massimo da ognuno, come insieme. Non possiamo andare oltre il pensiero di domani. La prima partita nelle sfide di andata e ritorno di questo torneo non si può sbagliare”.

“Castellanos lo vorrei avere a tempo pieno al ritorno. Tra domani e il derby valuterò con lui come impiegarlo part time. Dobbiamo andare verso la migliore condizione e per farlo gli serve spazio per arrivare ai 90 minuti. In porta invece non ho ancora scelto. Non mi serviva la gara di Bergamo per sapere di avere due portieri che stanno bene entrambi. Valuterò solo in base alla gara di domani”.