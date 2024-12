Lazio, Baroni: "Lavoriamo tutti per convincerci del fatto che questa classifica parli chiaro"

Getty Images

Il tecnico dellaMarcoha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Napoli:"Siamo contenti, partita giocata bene, come volevamo. Per noi sono esami, vogliamo partite difficili e avversari difficili per alzare il livello ed essere sempre più competitivi. Tutti hanno dato un contributo importante. Ci autoalimentiamo, è un gruppo che ha cultura del lavoro. Il primo confronto da fare è con noi stessi, per dimostrarci e convincerci del fatto che la classifica parli chiaro. Noi possiamo vincere solo attraverso il gioco e oggi, tranne nel segmento finale in cui abbiamo sofferto, lo abbiamo fatto".

"Fra tre giorni andiamo a giocarci una partita fondamentale in Europa League, tutti sono sul pezzo e lavorano nella stessa direzione. Poi qualcuno è più pronto e qualcuno meno, ma per esempio oggi Dele-Bashiru era alla sua prima partita veramente importante e ha giocato molto bene, lo aiuteremo sempre. Il nostro obiettivo è giocare queste partite, perché ci rendono felici".