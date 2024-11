Lazio, Baroni: "Le cose più belle le ho avute da chi ha giocato meno"

Getty Images

Marco, tecnico della, ha parlato a Sky dopo la vittoria per 0-1 in casa del Monza:"Sono contento per la squadra, oggi ha fatto una grandissima partita. 7 gare in 21 giorni sono veramente difficili: faccio i complimenti ai miei giocatori, da dentro vedo tanti uomini ed è veramente bello allenarli"."Fa parte del mio percorso, ho sempre allenato tutti. Per le soddisfazioni più importanti, mi hanno aiutato quelli che hanno giocato meno. Per essere competitivi su tutti i fronti, servono tutti in partita e avanti così"."I risultati aiutano, ma io fin dall'inizio ho portato l'idea che la squadra debba trasmettere qualcosa. C'è un gruppo di ragazzi che lavora e crede. Non abbiamo fatto niente, siamo contenti del percorso e possiamo migliorare ancora. Sono contento per i ragazzi che vanno in Nazionale, premio per tutta la squadra. Ora qualche giorno di recupero, poi ci rimettiamo al lavoro perché poi abbiamo delle partite importanti".

- "Il calcio si evolve, dobbiamo andare verso questa direzione e l'aspetto mentale è sempre più importante. Con gare ravvicinate, la testa deve portare dietro le gambe. La squadra è sempre presente nella prestazione e questa è la cosa più importante. Arriveranno momenti difficili, ma questo atteggiamento rende tutto più facile".