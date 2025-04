Lazio, Baroni: "Le pallonate del Parma mettono in difficoltà tutti. Lottiamo per qualcosa di non preventivato"

Getty Images

Marco, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 2-2 contro il Parma in rimonta:"Abbiamo commesso degli errori fatali, il loro portiere ha fatto 7 minuti di possesso. Questi sono i rischi che noi paghiamo, un goal un po' rocambolesco con una doppia deviazione. Io però voglio sottolineare l'aspetto mentale, una squadra che non molla e che se la pareggia prima la va a vincere. Siamo dispiaciuti per non riuscire a vincere davanti al nostro pubblico, ma siamo in lotta e lotteremo fino in fondo".- "Ha energia, una vitalità pazzesca, credo sia di grande esempio poterlo vivere tutti i giorni per i nostri giovani. Ha portato mobilità insieme a tutti coloro che sono subentrati, l'ultima mezz'ora è il tipo di partita che dobbiamo centrare. Andare sotto porta un po' di ansia, nervosismo, l'abbiamo pagato".

- "Sapevo di trovare una squadra attenta, compatta, ci hanno messo in difficoltà le loro pallonate. Questo non mette in difficoltà solo noi, ma chiunque, perché sei costretto a correre all'indietro e a ripiegare".- "I nostri tifosi sono delusi, e noi con loro, perché dobbiamo vincere. Lotteremo insieme per raggiungere qualcosa che magari all'inizio non era preventivato ma lotteremo fino in fondo".