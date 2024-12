Lazio, Baroni: "Le vittorie me le lascio alle spalle. Le sconfitte me le tengo perché danno modo di migliorare"

Getty Images

Cena di Natale per la. La società al completo, lo staff tecnico sl completo e i calciatori e le calciatrici delle squadre maschile e femminile si sono riuniti al Palazzo della Civiltà a Roma, nel quartiere EUR per trascorrere una serata di festeggiamenti. Soprattutto nel gruppo dipesa ancora l'amarezza per la sconfitta pesante subita ieri contro l'Inter, ma proprio il tecnico - ai microfoni di Lazio Style Channel, tra una portata e l'altra della cena - ha dichiarato: "Io sono abituato a mettermi dietro la schiena le vittorie, tenendomi addosso le sconfitte perché all'interno ci sono i modi per migliorare me e i miei calciatori, quindi faremo anche questo, è sicuro".

"Mi dispiace non aver potuto fare in modo che la serata di ieri sera e quella di oggi potessero coincidere con una gioia comune. Oggi comunque è un momento di festa e colgo qunidi l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi. Sono certo che riprenderemo il cammino. Il 2024 è stato bellissimo, ho avuto la gioia più bella di entrare a far parte di una grande famiglia, la Lazio, una società con una grande storia e in questo momento mi sento fortunato. Da questo punto di vista, come ho già detto tante volte, cercherò di dare tutto me stesso, tutto quello che ho, per essere una componente importante di questa famiglia. C'è una strada lunga da fare, perché il calendario è fitto. Servirà tanta attenzione e lavoro".