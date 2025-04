Lazio, Baroni: "Meritavamo la vittoria, la Roma non ha creato tanto. Bodo? La peggior avversaria possibile, ma ci credo"

Getty Images

L'allenatore della, ha parlato a Dazn al termine della partita, del derby contro la Roma, pareggiata per 1-1. Inevitabile parlare di rimpianti dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio."La partita ha messo pressione, la Roma non ha creato molto, la squadra si è spesa molto è stata in campo dall'inizio alla fine dando tutto e per quanto prodotto forse meritavamo la vittoria. La squadra ha dato tutto trovando anche energie che ci ha dato il nostro pubblico, peccato. Stavamo facendo bene, stavamo tenendo bene il campo. ci serviva forse tenere un po' meglio la gestione della palla".

"Io non devo chiedere niente ai nostri tifosi, ho già detto alla squadra che giovedì dobbiamo crederci tutti e sarà molto importante la nostra prestazione, ma anche l'apporto dei tifosi"."Noi abbiamo trovato anche la peggiore partita possibile, anche se non mi piace parlarne perché poi sembra che cerchiamo degli alibi. Comunque sei andato a giocare in un campo sintetico, con loro che sono alla seconda giornata di campionato, loro hanno fatto una prestazione fisica clamorosa... Però al ritorno sarà una partita diversa, io ci credo. Non dobbiamo sbagliare niente, ma nel nostro stadio possiamo centrarla".

"Questa squadra è giovane, sta crescendo, ha energia e noi vogliamo essere protagonisti fino in fondo. Vogliamo esserlo attraverso il gioco e ciò che la squadra costruisce, ma so che lo faremo".