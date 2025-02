Lazio, Baroni: "Milan fortissimo. C'è fiducia, ma niente rabbia. Arbitri? Tutto il calcio deve migliorare"

Getty Images

A due giorni dalla trasferta a Milano contro il, a Formello ha parlato. Queste le parole del tecnico della“Restiamo fiduciosi e ottimisti sempre, dispiaciuti anche, perché alla Coppa Italia ci tenevamo. La rabbia è un sentimento momentaneo. Per andare avanti devi avere basi più solide e pensare a quello che puoi cambiare. Su questo siamo concentrati”.“Il gol è responsabilità di tutta la squadra. In questa squadra segnano tutti. Taty è importante, ma un dato importante è che bisogna sempre avere una grande produzione offensiva. La chiave è sempre nel collettivo. C’è fiducia e convinzione, sappiamo quello che dobbiamo fare”.

“Io credo che tutto il movimento calcio debba lavorare per migliorarsi. La stessa attenzione che rivolgo io verso la mia squadra, in uguale misura sono sicuro venga posta dagli organi competenti verso gli arbitri e le altre componenti del sistema calcio. Ma il calcio non è né mio, né delle società. Il calcio è della gente e va sostenuto attraverso la gente. Il dato sui cartellini l’ho già sottoposto alla squadra. Abbiamo molta dinamicità per provare a riconquistare alta la palla. Stiamo cercando di fare un calcio propositivo. A volte comunque noto anche io dati come quello di Venezia, dove abbiamo subito 21 falli e alla fine avevamo più ammoniti noi.

Sui portieri deciderò domenica. Vecino per noi è importantissimo, ma quando ci sono questo tipo di infortuni bisogna capire le sensazioni dei giocatori stessi. Ieri ha lavorato per intero con noi. Se può essere disponibile per la partita lo deciderò domani insieme a lui. Romagnoli sta meglio. Ieri ha recuperato. Abbiamo due sedute, ma credo che sia in fase di recupero. È stata più una scelta preventiva il suo cambio per non rischiare. Su Noslin e Tchaouna bisogna spendere alcune parole. Io oltre ai gol – e in passato qui ci sono stati giocatori importanti in questo senso – devo guardare anche altro. Per me a Milano e a Venezia entrambi hanno fatto una buona partita. Noi i gol li dobbiamo fare di collettivo. Loro hanno dato il loro contributo, spero presto possano fare ancora meglio. Dia può interpretare entrambi i ruoli, ma non ha le caratteristiche di chi rimane fermo e statico in avanti. Ha tanta mobilità per aprirsi gli spazi e togliere riferimenti ai difensori. Lui interpreta molto bene questo ruolo. Patric sta meglio. Valuterò in questi due allenamenti se c’è disponibilità per convocarlo.

“Le critiche fanno parte del gioco. Ho letto delle cose, classifiche nei confronti con le grandi e altro. Noi stiamo lavorando per diventare una grande squadra. Siamo ambiziosi, e passo dopo passo, confrontandoci in partite importanti, andiamo a cercare le risposte che ci servono per crescere. I risultati ce li andiamo a prendere con il lavoro”.“Il Milan è fortissimo. Al livello di individualità è tra le migliori in A. Non sono stati fortunati in alcuni episodi quest’anno, ma rimangono pericolosissimi. Per noi è un impegno importante e rimane una tappa di grande prestigio andarli ad affrontarli a San Siro. Per noi, rispetto alla gara di sei mesi fa, c’è ancora tanto lavoro, ma già allora ebbi la percezione che uscimmo più forti da quella gara. I bilanci si fanno alla fine, ma ora siamo nella parte più importante e vogliamo provarci. Il Milan è una squadra che le può vincere tutte fino alla fine. A gennaio hanno cambiato alcuni giocatori, però rimangono individualità pazzesche. Dovremo limitare al minimo le loro qualità individuali”.