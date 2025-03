Lazio, Baroni: "Non possiamo guardare i risultati degli altri, dobbiamo continuare con il lavoro fatto sino a ora"

Getty Images

, tecnico della Lazio, è intervenuto a Dazn poco prima della sfida contro il Torino: "Dobbiamo stare attaccati alla nostra prestazione, giocare con determinazione e intensità, come dico sempre dobbiamo giocare pallone su pallone, non c'è un pallone meno importante di un altro, serve questa attenzione e questa voglia".GIOCARE DOPO LE ALTRE LE METTE PRESSIONE? - "Non possiamo guardare i risultati degli altri, dobbiamo guardare al nostro percorso, noi lo sappiamo, la squadra deve cercare una compattezza sfruttando voglia e determinazione. Avere un trequartista come Pedro non vuol dire essere meno difensivi, dobbiamo lavorare come blocco squadra, questo è il nostro atteggiamento e credo in ciò, dobbiamo centrare la prestazione di squadra".

"Di continuare il lavoro fatto fino ad adesso, migliorarci ogni gara e ogni seduta di allenamento, vogliamo questo e cercheremo di centrare le prestazioni, è quello che la squadra vuole e deve fare".