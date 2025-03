Lazio, Baroni: "Non siamo riusciti a fare il nostro ritmo, ma è un percorso di crescita. E' un punto di valore"

Getty Images

, tecnico della Lazio, ha commentato così a Sky Sport il pareggio per 1-1 ottenuto nella sfida casalinga contro l’Udinese.“La squadra ha fatto una prestazione contro una squadra che sta bene, ha fisicità e ha corsa. È stata una partita in equilibrio. Potevamo concretizzare un pochino meglio, ma la squadra ha fatto una grande partita di tenuta fisica e mentale. Queste partite ravvicinate bisogna giocarle anche così".“Sono ragazzi giovani, vanno sostenuti e aiutati. È chiaro che per vari motivi Dia è carico di partite. Abbiamo avuto delle assenze importanti che stanno rientrando e non vediamo l’ora di poter disporre di tutti. Non è facile arrivare alla Lazio e fare questo salto. Dobbiamo solo sostenerli".

“Non siamo riusciti a fare il nostro ritmo. La squadra però mi è piaciuta perché veniva da una partita di coppa dove ha dovuto adattarsi a una partita non consona alle nostre caratteristiche".“Ho detto questo ai ragazzi. La squadra ci ha messo sofferenza e le partite sono anche queste. Lo sconforto mi fa piacere perché vuol dire che non ci accontentiamo, ma sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Su Zaccagni è stata fatta una parata pazzesca. Il nostro percorso è questo è io vedo una crescita. È un punto di valore".