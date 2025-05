Getty Images

Lazio, Baroni: "Qualcuno pensava già ad andare in vacanza, colpa mia! Ora dovremo fare valutazioni"

Federico Targetti

13 minuti fa

2

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Lecce che costa ai



"C'è dolore, c'è dispiacere verso i tifosi e verso la società. Il fatto che i giocatori fossero svagati e pensassero di essere già in vacanza è colpa mia. L'ultima partita è quella che lascia l'immagine e oggi specie nel primo tempo abbiamo fatto una brutta prestazione".



VALUTAZIONI - "Questa partita sciupa un po' il percorso, sarebbe bastata una partita diversa per dare una dimensione diversa al percorso che ha fatto la squadra. Mi prendo la responsabilità perché non sono riuscito a far capire l'importanza di questa partita. Adesso dobbiamo fare delle riflessioni con la società, è normale".