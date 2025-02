Lazio, Baroni: "Partita piena. Come sta Castellanos e chi può giocare al suo posto"

AFP via Getty Images

Marco, allenatore della, ha parlato a DAZN della sfida pareggiata 2-2 contro il Napoli. Le sue parole.“Peccato però i ragazzi hanno fatto, giocavamo contro la prima in classifica. Dall'altra parte c'era una squadrache sta facendo un lavoro straordinario. Abbiamo subito due reti evitabili però siamo questi, come tutte le cose belle abbiamo qualche fragilità che dobbiamo togliere ma alla squadra ho fatto i miei complimenti"."Lavoro su tutti, porto avanti tutti, anzi le mie attenzioni spesso sono più rivolte a chi non ha la gratificazione della partita., è un ragazzo in crescita e sono contento perché si vede la passione con cui la squadra si batte. E vogliamo farlo fino in fondo. Di là c'era un avversario forte, Noslin ama di più la profondità però ci darà una grande mano. La nota negativa è l'infortunio diche dobbiamo valutare ma abbiamo questi ragazzi giovani che ci aiuteranno".

"Centravanti? Lo ha già fatto e lo stesso vale per, che è un giocatore universale. A me piacciono questi giocatori che non danno punti di riferimento".