Lazio, Baroni pensa a come sostituire Castellanos: due opzioni per il tecnico biancoceleste

Dita incrociate in casaper Taty Castellanos. I biancocelesti sperano di non perdere il proprio centravanti per lungo tempo, ma il rischio che l'argentino debba stare fuori un mesetto è concreto . Il problema muscolare alla coscia sinistra preoccupa Baroni che intanto sta studiando come sostituire l'attaccante per la. Col Napoli al suo posto è entrato, che però non ha convinto a pieno in quel ruolo. Meglio per il tecnico tenere l'olandese come arma a partita in corso sugli esterni e prvare uno tracome prima punta.

L'avanzamento del franco-senegalese al centro dell'attacco sembrerebbe infatti la mossa più naturale. In questo modogià visto in altre occasioni quest'anno con l'Altrimenti, Dia continuerebbe ad agire tra le linee, al centro della trequarti nel 4-2-3-1 ema nemmeno più di tanto: in carriera lo spagnolo lo ha già ricoperto in diverse altre occasioni, sia al Barcellona, sia al Chelsea, il ruolo di riferimento centrale, sebbene con caratteristiche diverse, da brevilineo quale è.. Potrebbe anche tenere questa soluzione come aggiustamento a partita in corso. In questo modo potrebbe sfruttare la mobilità del 38enne canario per la manovra offensiva, lasciando inalterati gli altri ruoli.