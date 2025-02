Lazio, Baroni pensa al cambio modulo: ecco gli uomini chiave

Getty Images

Marcosta pensando di far. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste era partito a inizio anno con l'idea di tenere quel modulo e il 4-2-3-1 come basi per sviluppare il suo gioco, alternando gli schieramenti all'occorrenza. In diverse occasioni infatti nella prima parte di stagione, le due soluzioni sono state proposte sia dall'inizio, sia a gara in corso. Da dicembre in poi invece, complici squalifiche e, soprattutto, infortuni, il centrocampo a 3 e il tridente sono stati via via accantonati. Ora invece quegli schemi potrebbero essere rispolverati.

A spingere l'allenatore dei capitolini in questa direzione ècome risorsa per la mediana. Con questi due elementi in più da ruotare con Rovella, Guendouzi e Dele-Basiru (che dovrebbe restare fuori un paio di settimane per il problema alla caviglia accusato a Venezia). L'ex Hellas Verona al Penzo ha dimostrato di essere pronto per giocare. Con due giocatori di gamaba ai suoi lati può diventare lui il nuovo regista della squadra. Per il prossimo doppio impegno a Milano (in Coppa Italia contro l'Inter domani e nel posticipo di Serie A domenica sera col Milan), sembra ancora troppo presto per aspettarsi di vedere in campo questa soluzione tattica. Dalle gare successive però, con qualche altra prova in più sulle gambe dei suoi ragazzi, Baroni potrebbe provare a sparigliare le carte in vista del finale di stagione.