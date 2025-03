Lazio, Baroni perde un altro pezzo per le nazionali: la Spagna convoca Mario Gila

AFP via Getty Images

Si svuotano ancora un po' i campi di Formello. Baroni saluta un altro calciatore, chiamato all'ultimo minuto in nazionale. Si tratta di, convocato dal ct dellaDe La Fuente per la prossima sfida contro il Portogallo, visto il forfait dato ieri dal centrale del Barcellona Cubarsì. Valigie fatte in fretta e furia per il difensore della Lazio che già oggi raggiungerà il ritiro delle Furie Rosse. Per Gila, dopo le 9 presenze nella selezione spagnola Under 21, si tratta della prima chiamata nella nazionale maggiore, a coronamento di una crescita esponenziale con la Lazio, di cui è diventato protagonista da circa un anno e mezzo, con Sarri e Tudor prima e con Baroni oggi.

Di seguito il comunicato ufficiale della federazione spagnola: "Il giocatore della Società Sportiva Lazio Mario Gila si unirà alla nazionale spagnola per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League. Il difensore si recherà direttamente a Valencia per unirsi alla squadra e preparare la seconda partita di questo turno contro l'Olanda, duello decisivo per un posto tra le semifinaliste di una competizione di cui la Spagna è campione in carica".