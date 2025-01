Lazio, Baroni: "Presi due gol evitabili, ma non cerco alibi. Mercato? Siamo attenti con la società"

Getty Images

L'allenatore dellaMarcoha analizzato la sconfitta rimediata per mezzo dellaai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- "Abbiamo preso due brutti gol. Nel primo tempo la squadra è mancata di ritmo, la posizione del trequartista è troppo importante: abbiamo fatto fatica a cercare velocità di manovra per andare sugli esterni., però nel secondo tempo abbiamo fatto la partita. Dobbiamo ripartire, siamo dispiaciuti principalmente per i nostri tifosi. Ripartiamo dal secondo tempo".

- ". Abbiamo pensato di partire con un centrocampista che ci doveva dare profondità, la squadra è mancata nel giro palla e i due gol ravvicinati ci hanno messo in una condizione non facile. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo come dobbiamo fare, non possiamo fare a meno di questo e siamo stati pericolosi conducendo la partita come solitamente facciamo".- ", stiamo cercando di far crescere dei giocatori.e sul come gestire la palla tra le linee, quando parte. Ci manca anche Vecino, abbiamo degli infortuni che ci hanno messo in difficoltà ma questo non deve essere un'alibi. L'identità viene prima di tutto e nel secondo tempo l'ho vista".