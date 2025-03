Lazio, Baroni: "Preso un goal evitabile. Non ne vedevo i presupposti, siamo mortificati"

Getty Images

, allenatore della Lazio, è intervenuto a DAZN per analizzare l'1-1 contro il Torino: "Era un goal evitabile, ci vuole maggiore attenzione e più corsa, era una situazione leggibile. Siamo mortificati, la squadra ha fatto una buona gara, ora ripartiamo da questo".MANCA UN CENTRAVANTI? - "È chiaro, non mi piace parlare degli assenti, non voglio trovare alibi e non voglio darli alla squadra. Abbiamo trovato il gol e abbiamo avuto le occasioni per segnare il 2-0, non vedevo i presupposti per prendere goal, è una disattenzione da togliere. Certe situazioni sono evitabili".

RISPOSTE A LIVELLO FISICO - "Le rotazioni le abbiamo fatte e le continueremo a fare, è chiaro che ci sono giocatori che stanno ancora rientrando e che devono mettere minutaggio nelle gambe. È chiaro che ora abbiamo partite ravvicinate e in cui occorreranno tutti, ci sarà spazio per tutti".- 4 DAL BOLOGNA - "Dobbiamo riprendere il nostro ritmo, ci mancano dei punti, alcuni li buttiamo via, ma la squadra deve rimanere centrata, dobbiamo tenere la testa alta, con la voglia giusta. Oggi la squadra ha fatto bene".