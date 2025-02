Lazio, Baroni può sorridere: contro il Milan torna Vecino

Getty Images

Tornaa disposizione per la. Il centrocampista uruguayano, fermo da novembre per un problema muscolare, si è riaggregato nei giorni scorsi ai compagni e ha ripreso a correre. L'infortunio è alle spalle e ora scalpita per esserci domenica contro il Milan. A dare la conferma di una notizia già nell'aria da un po' ci pensa questa mattina il Corriere dello Sport. In teoria il classe '91 sarebbe potuto rientrare tra i convocati già per la sfida di ieri in Coppa Italia, maha preferito non rischiare. Ora però riaverlo nelle rotazioni è essenziale per il tecnico biancoceleste.

dall'inizio o a gara in corso, come avvenuto molte volte nella prima parte di stagione. Con un gol e tre assist, prima del suo lungo stop, e le abilità negli inserimenti offensivi, con lui la squadra aggiunge anche peso a un attacco che nelle ultime settimane ha fatto tanta fatica ad andare in gol. Considerando poi l'indisponibilità di Dele-Bashiru, per i postumi del colpo alla caviglia subito contro il Venezia e che lo ha costretto a uscire anzitempo, riavere l'uruguayano consentirà a Baroni di allungare la panchina per gestire le rotazioni tra campionato ed Europa League già nelle prossime due settimane fino alla sosta.