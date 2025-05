Getty Images

A due giornate dalla fine della stagione. Non un esperimento, ma una necessità per il tecnico biancoceleste che deve fare i conti ancora una volta con le squalifiche e gli infortuni dei suoi uomini. Al Meazza domenica contro l'Inter sera non ci saranno, fermati dal giudice sportivo entrambi dopo il giallo rimediato contro la Juventus sabato scorso. Oltre loro due sonoIl terzino portoghese è fuori da oltre un mese e mezzo di fatto, tormentato dai problemi muscolari. Ieri e oggi ha corso con il gruppo nella seduta di allenamento, ma la sua convocazione è in dubbio. In ogni caso avrebbe a disposizione poco più di mezz'ora nelle gambe.che lo ha costretto a restare a riposo mercoledì e giovedì. Oggi però si è allenato in gruppo e dall'infermeria parlano di un problema non grave. A Milano però, contro i nerazzurri, potrebbe essere costretto a partire dalla panchina. Ecco perché il tecnico sta studiando in questi giorni le possibili soluzioni alternative.

avrebbe giocato a sinistra al posto di Zaccagni, ma questo problema imprevisto per l'ala danese costringe Baroni a rivedere le sue intenzioni.La linea alle spalle di Castellanos quindi sarà totalmente stravolta. Decisiva sarà la rifinitura di domani mattina da cui si capirà anche se Isaksen ce la farà o meno. Un dubbio inoltre il mister biancoceleste lo ha anche in difesa dove Marusic, Lazzari e Hysaj si giocano le due maglie da terzini. L'impressione è che la scelta, se optare per un uomo di spinta in più o in meno dipenderà molto dagli incastri di ruoli che deciderà di schierate sulla trequarti, cercando di mantenere l'equilibrio tattico della squadra.