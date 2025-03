Lazio, Baroni: "Servirà una partita intelligente. Mandas o Provedel? Ecco chi sceglierò"

AFP via Getty Images

Alla vigilia di, valida per gli ottavi di finale d’andata di, il tecnico biancoceleste,, ha parlato così in conferenza stampa:“Non lo so se siamo noi quelli da battere. Di sicuro questa gara che giochiamo domani ce la siamo conquistata sul campo, sono tutte partite bellissime e l'Europa conferisce alla società e alla squadra spessore sotto ogni punto di vista. Ti trovi a giocare con squadre che hanno culture diverse dalla tua. La partita sarà difficile, lo sappiamo, ma siamo convinti dei nostri mezzi, nonostante veniamo da un’altra partita in cui abbiamo speso molto, ma le energie si trovano. Conosciamo l’importanza, la squadra starà dentro con voglia e determinazione e principalmente con la sua identità”

“Io credo che non cambi molto, c’è la responsabilità che sentiamo, ma fanno parte del nostro lavoro e sono bellissime. Io e la squadra sappiamo che sono tutte gare che non si possono sbagliare. Siamo consapevoli di questo e la squadra non sbaglierà prestazione domani col Viktoria Plzen. Anche se abbiamo avuto poco tempo, la squadra sa cosa fare. Qua il Viktoria Plzen ha creato difficoltà a molti e servirà la miglior Lazio sotto tutti gli aspetti. Sappiamo che la gara di ritorno sarà figlia di questa e sappiamo che dobbiamo affrontare questa partita con intelligenza. Serve una partita di spessore, di vigore e grande identità”.

“Nel suo gol su rigore credo ci sia comunque del merito di squadra, perché hanno giocato tutti con personalità dall’inizio alla fine. La partita ci ha dato tanto dal punto di vista del coraggio, della voglia e della determinazione, perché è quello che avevo chiesto. È dietro le spalle, oggi dobbiamo avere le energie per affrontare questa squadra”.“Si gioca come se non ci fosse un domani, non possiamo fare calcoli. Dobbiamo andare dentro la gara come se non ci fosse un domani, non possiamo sbagliare. Abbiamo avuto qualche defezione, ma conto sui giocatori che saranno della partita. Siamo qui perché vogliamo fare una partita importante. Sappiamo che sarà difficile, per questo non possiamo sbagliare approccio. Servirà dedizione e ci aiuterà per trovare le risposte. Non è questa la partita in cui puoi gestire, devi partire forte dal primo minuto. Serve una partita intelligente, perché dobbiamo saperla interpretare, ma non possiamo limitarci alla gestione. Dobbiamo andare forte da subito, i primi minuti saranno importanti come gli ultimi”.

“Devo valutare ancora. Romagnoli dovrebbe rientrare. Voglio parlare con qualcuno ancora, ma è certo che ci saremo e non sbaglieremo partita. Per quanto riguarda Castellanos e Dele-Bashiru, forse torneranno prima della sosta. Hysaj no, il percorso è diverso e dovrebbe rientrare dopo la sosta. Abbiamo visto e rivisto questa squadra, sappiamo che ci saranno delle difficoltà in campo perché loro sono aggressivi e bravi a verticalizzare. La squadra è consapevole delle difficoltà che incontrerà e per questo dovremo fare una partita dove non sbagli poco e niente e di grandissimo livello. Zaccagni è recuperabile per lunedì. Gli esami hanno dato esito negativo. Insieme al giocatore abbiamo deciso che non c’erano i presupposti per rischiare così. Di Vecino ho già detto più volte che è importante per noi, ma è quel giocatore che nell’interpretazione del ruolo può ruotare, perché non voglio rinunciare alla costruzione con due mediani, che la squadra fa molto bene. Guendouzi e Rovella hanno trovato un’identità forte e stanno facendo un campionato straordinario”.

“Non c'è un portiere di Coppa. Io ho condiviso un percorso e nel momento in cui ho ritenuto di concedere una pausa poi avete visto che Provedel è tornato al meglio. Mandas non sbaglia niente nell'atteggiamento e darà delle soddisfazioni alla squadra. Il titolare è Provedel e domani farò delle valutazioni in questo senso".