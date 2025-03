Getty Images

Il futuro diallanon è più così scontato come pochi mesi fa. Non c'è nessun esonero in vista, ma il tecnico biancoceleste. La sua prima grande occasione ad alti livelli se la stava giocando alla grande l'allenatore toscano nei primi mesi. Da Natale invece si sono moltiplicate le criticità, in particolare nella gestione dell'organico: infortuni, squalifiche e scelte tecniche hanno portato la dirigenza a fare alcune riflessioni. Ad approfondire la questione oggi ci pensa il Corriere dello Sport. Se fino a dicembre Lotito sembrava convinto di proporre a stretto giro il prolungamento di contratto al mister, andando oltre la scadenza attuale del 2026, ora questa idea è stata congelata.

Le ultime 9 partite del campionato e l'epilogo dell'Europa League saranno i fattori dirimenti, in termini di risultati, per il futuro di Baroni. Ma saranno anche sommati a quella valorizzazione della rosa che la società si aspetta.La società non ha capito le ragioni di un passaggio da un atteggiamento camaleontico nella prima parte dell'anno, a una totale staticità sull'assetto del 4-2-3-1, che ha portato anche ad alcune decisioni discutibili nelle rotazioni. Decisioni come il cambio Patric-Isaksen (ma non è l'unico caso) hanno generato qualche malumore anche in un'ambiente dirigenziale come quello biancoceleste, solitamente molto poco avvezzo a interferire con le scelte tecniche. Di questi aspetti, oltre che dei risultati, si parlerà a fine anno tra la Lazio e Baroni, per decidere se andare anvanti insieme.