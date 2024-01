Lazio, Basic alla Salernitana: ieri lo scambio dei documenti tra i club

Toma. Ieri lo scambio dei documenti firmati tra il club campano e la Lazio, ora si attende solo l'annuncio ufficiale. Il calciatore è atteso in settimana a Salerno per unirsi al più presto alla squadra. Il centrocampista croato, classe '96, legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2026, ma ai margini del progetto tecnico da inizio anno, cercherà riscatto in maglia granata per poi trovare una sistemazione definitiva in estate. Su di lui c'era anche l'interessamento del Friburgo che sembrava pronto a chiudere da un momento all'altro fino a una settimana fa. Negli ultimi giorni però sono stati, allenatore dei Cavallucci Marini, che, insieme al ds Walter Sabatini, ha convinto il ragazzo a sposare la causa della Salernitana, per darle un aiuto nella lotta salvezza.