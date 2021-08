Tra i profili che la Lazio ha congelato in attesa del via libera sul mercato vi è senza dubbio Toma Basic. Il classe '96 croato è stato cercato anche dal Napoli e l'Atalanta, ma come riporta Il Corriere dello Sport sta aspettando solamente il club capitolino. Il suo agente, Adrian Aliaj, grande amico di Tare nonché ex compagno del dirigente biancoceleste nella nazionale albanese, ha dato la sua parola e difficilmente tornerà sui suoi passi. La Lazio è pronta a mettere sul piatto del Bordeaux 7 milioni di euro più bonus che alzerebbero la cifra intorno ai 10 milioni. Per il calciatore è pronto un quinquennale a 1,5 milioni di euro l'anno.